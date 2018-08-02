Сестры Хачатурян не обращались в полицию с заявлением о попытке изнасилования

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Информация о том, что сестры Хачатурян обращались в полицию после попытки изнасилования со стороны отца, не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

"Подобных сообщений и заявлений в полицию с данного адреса не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве также опровергли информацию о бездействии сотрудников полиции, которые якобы не отреагировали на жалобы на отца семейства.

В четверг, 2 августа, стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября 17-летнюю Марию Хачатурян, которую вместе с двумя сестрами Крестиной и Ангелиной обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна.

Инцидент произошел вечером 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. В межквартирном холле было найдено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Следствие предъявило девушкам обвинение по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц").