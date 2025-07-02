Взрыв произошел в украинском Житомире

Фото: телеграм-канал SHOT

Мощный взрыв раздался в городе Житомире на северо-западе Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, взрыв произошел на АЗС, затем огонь перебросился на автобус. Телеграм-канал Shot со ссылкой на украинские ресурсы добавляет, что взрыв мог произойти на территории одного из складов промышленного предприятия.



Ранее, в ночь на 23 июня, в Киеве прозвучала серия взрывов. Подробностей не сообщалось, но сирена воздушной тревоги сработала в Киевской, Житомирской, Сумской и других областях.

До этого взрывы раздавались в украинских городах Тернополе, Днепре и Харькове. Местные власти никак не комментировали инциденты, но сирены воздушной тревоги звучали в девяти регионах страны.

