Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 20:21

Происшествия

Взрыв произошел в украинском Житомире

Фото: телеграм-канал SHOT

Мощный взрыв раздался в городе Житомире на северо-западе Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, взрыв произошел на АЗС, затем огонь перебросился на автобус. Телеграм-канал Shot со ссылкой на украинские ресурсы добавляет, что взрыв мог произойти на территории одного из складов промышленного предприятия.

Ранее, в ночь на 23 июня, в Киеве прозвучала серия взрывов. Подробностей не сообщалось, но сирена воздушной тревоги сработала в Киевской, Житомирской, Сумской и других областях.

До этого взрывы раздавались в украинских городах Тернополе, Днепре и Харькове. Местные власти никак не комментировали инциденты, но сирены воздушной тревоги звучали в девяти регионах страны.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика