РИА Новости: взрывы прогремели ночью в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Киеве в ночь на понедельник, 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в шести регионах Украины, в том числе в Киевской, Житомирской, Сумской и прочих областях.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

По данным Минобороны РФ, атака была произведена высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Все назначенные объекты были поражены.