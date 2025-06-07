ТАСС: взрывы прогремели ночью в нескольких городах Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серии взрывов раздались прошедшей ночью в украинских городах Тернополь, Днепропетровск и Харьков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося пока не приводятся, украинские власти также не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую и прочие области.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на теракты ВСУ. Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Целями ВС РФ стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.