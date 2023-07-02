17:42Происшествия
Глава Кубани заявил об отсутствии пострадавших в результате взрыва в Приморско-Ахтарске
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
В результате взрыва в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края никто не пострадал, отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", – написал Кондратьев.
Как отметил губернатор, причины происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о взрыве в Мелитополе. Местные власти заявили о работе российской системы ПВО. Граждан призвали сохранять спокойствие.
Сильный взрыв произошел на химическом заводе в Китае
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