В Башкирии ребенок погиб, спрятавшись в холодильнике

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В Янаульском районе Башкирии 8-летний ребенок задохнулся, спрятавшись в холодильнике. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе частного дома, где проживал мальчик. Вечером 1 июля, играя со своими сестрами в прятки, он решил залезть внутрь старого советского холодильника марки "Мир", который стоял рядом с сараем. Поскольку данные холодильники возможно открыть только снаружи, выбраться он не смог и задохнулся. Тело обнаружили родители мальчика в ночь на 2 июля.

Следователи совместно с полицейскими осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают семью погибшего, выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Новосибирске погибла 14-летняя девочка. Она оказалась под завалами в результате обрушения строящегося многоквартирного дома. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, в числе которых открытая черепно-мозговая травма.

