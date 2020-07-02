Детский омбудсмен Москвы назвала историю с ребенком в ломбарде недоразумением

16:51
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
По ее словам, ребенка уже вернули в семью. Она уточнила, что никакой потери ребенка и сдачи в ломбард не было, передает РИА Новости.
"Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН", – объяснила Ярославская.
Она добавила, что все службы четко сработали и родителей быстро нашли.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке столицы. Сотрудники ломбарда успокоили мальчика и вызвали полицию.
В Красногорске стеклянная бутылка упала на голову девочке 2016 года рождения. Она с травмами была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. За ребенком непрерывно наблюдают медики.
По факту инцидента в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
СК возбудил уголовное дело по факту сброса пакета мусора на ребенка
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