Детский омбудсмен Москвы назвала историю с ребенком в ломбарде недоразумением

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Ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

По ее словам, ребенка уже вернули в семью. Она уточнила, что никакой потери ребенка и сдачи в ломбард не было, передает РИА Новости.

"Мама зашла в магазин, оставив ребенка со старшим братом на минуту, они бегали, играли и забежали в ломбард. В ломбарде не поняли, откуда маленький ребенок, закрыли, вызвали полицию, и ребенка забрали в ПДН", – объяснила Ярославская.

Она добавила, что все службы четко сработали и родителей быстро нашли.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке столицы. Сотрудники ломбарда успокоили мальчика и вызвали полицию.

В Красногорске стеклянная бутылка упала на голову девочке 2016 года рождения. Она с травмами была доставлена в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. За ребенком непрерывно наблюдают медики.

По факту инцидента в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.