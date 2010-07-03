Минздрав опроверг данные об угрозе эпидемии в зоне наводнения в Иркутской области

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Минздрав России не подтвердил информацию об угрозе вспышек инфекционных заболеваний в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

"Обстановка в области не вызывает опасений и находится под полным контролем специалистов Минздрава и Роспотребнадзора", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сейчас проводится вакцинация населения, а также идут обязательные санитарно-гигиенические мероприятия.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек.

Найдены живыми четыре человека, ранее числившиеся пропавшими без вести. К настоящему моменту остается неизвестной судьба 13 человек, в том числе одного ребенка.

Бедствие пришло и в соседний Красноярский край. Из берегов вышла река Кан, где уровень воды поднялся до отметки 4,25 метра. Из-за паводка 200 жителей Канска покинули свои дома. В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт, подтоплено свыше 3,7 тысячи домов. Наводнение также повредило 13 автомобильных мостов.

29 июня в зону паводка приезжал Владимир Путин. Глава государства поручил начать выплаты пострадавшим, проинформировать местных жителей о пунктах временного размещения и направить детей в летние лагеря.

Для оказания разовой финансовой помощи пострадавшим было назначено выплатить 662 миллиона рублей. Выплаты компенсаций уже начались.

