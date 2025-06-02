В Новом Уренгое задержан водитель с долгами на сумму более 11 млн руб

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ямала"

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа задержан водитель, у которого сумма долгов превысила 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчину задержали на автомобиле Lada, когда он в очередной раз нарушил ПДД. В ходе проверки было установлено, что у водителя свыше 40 неоплаченных штрафов, а также иные долги перед службой судебных приставов.

Сотрудники ГАИ составили семь материалов в отношении автомобилиста, за неуплату штрафов он был подвергнут административному задержанию. Из-за задолженности судебные приставы арестовали машину владельца, она помещена на спецстоянку.

Ранее в Москве привлекли к ответственности женщину, которая систематически не платила многочисленные автомобильные штрафы. Правоохранители остановили ее, когда она ехала за рулем автомобиля BMW.

В ходе проверки выяснилось, что общая сумма долгов превысила 500 тысяч рублей. В отношении москвички составили несколько протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".