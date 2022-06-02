Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе выросло до 12

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До 12 увеличилось число пострадавших в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Химках, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что их госпитализировали с ушибами в городские больницы. При этом из находившихся на остановке в момент аварии никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в районе Химок автобус, следовавший по маршруту № 851, въехал в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на Ленинградском шоссе близ владения 16 по направлению движения в область.

На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Химках. В качестве предварительной причины произошедшего названа потеря сознания водителем.

В Дептрансе Москвы предупредили, что движение в сторону Москвы в районе аварии затруднено и рекомендовали выбирать пути объезда.

