Движение электричек Горьковского направления МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение электричек Горьковского направления Московской железной дороги в сторону столицы восстановлено. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
"Движение поездов в сторону Москвы на перегоне Нижегородская – Курский вокзал Горьковского направления МЖД восстановлено", – говорится в сообщении.
В пресс-службе принесли извинения пассажирам из-за случившегося и отметили, что в настоящее время железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы восстановить график движения поездов.
Ранее стало известно, что на Горьковском направлении железной дороги из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегородская было затруднено движение в сторону столицы.