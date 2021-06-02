Движение затруднено на Горьковском направлении из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Горьковском направлении железной дороги затруднено движение из-за остановки поезда по техническим причинам около станции Нижегородская в сторону столицы. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Как уточняется, состав уберут вспомогательным локомотивом.
"Пожалуйста, следите за объявлениями. При следовании в Москву рекомендуем выходить на станциях, пересадочных с метрополитеном", – говорится в сообщении Дептранса.
Ранее сообщалось, что с 1 по 4 июня из-за работ по модернизации инфраструктуры на станции Лобня изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД.