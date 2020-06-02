Два человека погибли при пожаре в Нахабине

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В результате пожара в частном доме в подмосковном городе Нахабино погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло утром 2 июня на Станционной улице. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

В воскресенье при пожаре в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек. ЧП произошло на улице Волынской, доме 4.

Загорелась одна из квартир, расположенных на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

