Машина влетела в витрину магазина в ТиНАО

Автомобиль врезался в витрину на заправке в ТиНАО, передает РИА Новости.

Водитель не справился с управлением и наехал на витрину магазина. Один человек пострадал.

Днем ранее в Петербурге машина выехала на тротуар и сбила нескольких людей. На пересечении Каменноостровского проспекта с улицей Куйбышева водитель Renault Logan наехал на велосипедиста и пешеходов. Среди них были мужчина и мальчика восьми лет.