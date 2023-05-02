ФСБ заявила о задержании диверсантов, причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя

Фото: телеграм-канал "Следком"

Трех членов диверсионно-разведывательной группы задержали в Запорожской области. Они оказались причастны к убийству замруководителя управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по региону Александра Мищенко.

"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России", – передает РИА Новости сообщение управления ФСБ по региону.

Их обвиняют в причастности к убийству полковника полиции, которое произошло 27 апреля. Следствию удалось оперативно задержать подозреваемых. Кроме того, правоохранители обнаружили их схроны, из которых были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование украинских боевиков.

В рамках расследования выяснилось, что злоумышленники собирались совершить еще один теракт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города во время майских праздников.

Следователи собрали всю необходимую информацию для возбуждения уголовного дела о террористическом акте.

27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв, жертвой которого стал полицейский. ЧП произошло в 05:15 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова. Сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате происшествия двое сотрудников полиции получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице.

До этого украинские диверсанты организовали на территории локомотивного депо в Мелитополе Запорожской области взрыв. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, в период с 31 марта по 22 апреля в Запорожской области зафиксировали большое количество преступлений украинской армии в отношении мирного населения.



Полицейские обнаружили схрон с боеприпасами в Мелитополе