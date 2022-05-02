Доминиканского дипломата похитили в Гаити – СМИ

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Советник посольства Доминиканской Республики в Гаити Карлос Гильен Татис был похищен преступной группировкой на окраине Порт-о-Пренса, сообщает издание El Nacional.

Отмечается, что к похищению могут быть причастны участники банды, которая в прошлом году удерживала 17 миссионеров из Соединенных Штатов и Канады.

Родственники дипломата подтвердили, что он направлялся в город Химани по случаю отпуска, но так и не появился дома. Один из сыновей Татиса сообщил, что с отцом нет телефонной связи, кроме того, он не пересекал границу.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате огнестрельного ранения глава государства скончался.

Все произошло в июле прошлого года. Позднее стало известно, что в состав группы нападавших входили 26 наемников. Часть из них была ликвидирована.