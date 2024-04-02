Украинский БПЛА сбит в Курской области

Фото: 123RF/sandsua

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит над Курском и Курским районом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", – написал губернатор.

Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА в Курской области. Глава региона заявлял, что силы и средства противовоздушной обороны перевели в режим готовности для отражения атаки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали село Цаповка Борисовского района при помощи двух беспилотных летательных аппаратов.

По словам главы региона, в результате ЧП пострадал местный житель. Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода с контузией, гематомой и ссадинами правой ноги.