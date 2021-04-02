Число жертв при крушении поезда на Тайване выросло почти до 40

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Жертвами крушения поезда на Тайване стали 36 человек, сообщает "Мир 24". В больницу попал еще минимум 61 человек.

Всего состав перевозил 350 пассажиров. Поезд Taroko сошел с рельсов на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. От удара некоторые вагоны деформировались.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей. На месте инцидента находятся спасатели.

Ранее 17 вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области. В результате случившегося никто не пострадал.