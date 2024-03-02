Предварительной причиной происшествия в Санкт-Петербурге стало падение БПЛА

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщается также, что всем пострадавшим жителям будет выплачена компенсация. Власти пообещали, что повреждения будут устранены за счет города.

В результате происшествия в нескольких домах повреждены балконы и остекление. Жителей домов временно разместили в ближайшем детском саду. Всего было эвакуировано около 100 человек.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в ночь на субботу, 2 марта, произошло чрезвычайное происшествие в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга. Частично пострадало остекление балконов. Беглов возглавил оперативный штаб. За помощью медиков обратились шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали.