Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

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ЧП произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В результате случившегося были эвакуировали жители пострадавших квартир, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Александр Беглов.

Он уточнил, что жертв нет, однако частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

"Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", – написал глава города.

Как рассказали жители Пискаревского проспекта, во время происшествия были слышны звуки взрыва и мотора в небе. Через несколько минут они увидели яркую вспышку, сообщает "Газета.ру".

В ночь на 1 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Еще три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области. По данным Минобороны, при помощи данных БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

Позже мэр Дзержинска Иван Носков рассказал, что жертв и разрушений в связи с инцидентом не было обнаружено, а промышленные заводы продолжают работать в прежнем режиме. Он подчеркнул, что в регионе расположено огромное количество важных предприятий, поэтому руководство этих объектов и власти региона делают все для эффективной защиты граждан.

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве