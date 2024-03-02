02 марта, 11:36Происшествия
Шесть человек попросили медиков о помощи после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Шести жителям Санкт-Петербурга потребовалась медицинская помощь после инцидента на Пискаревском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета по здравоохранению.
"За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой помощи, включая две реанимационные. Первая бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 10 минут.
О происшествии на Пискаревском проспекте ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что в результате произошедшего частично пострадало остекление балконов двух домов.
Очевидцы произошедшего уточнили, что во время происшествия были слышны звуки взрыва и мотора в небе. Через несколько минут они увидели яркую вспышку.
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