Шесть человек попросили медиков о помощи после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге

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Шести жителям Санкт-Петербурга потребовалась медицинская помощь после инцидента на Пискаревском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета по здравоохранению.

"За помощью к специалистам с жалобами на переживаемый стресс обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой помощи, включая две реанимационные. Первая бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 10 минут.

О происшествии на Пискаревском проспекте ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что в результате произошедшего частично пострадало остекление балконов двух домов.

Очевидцы произошедшего уточнили, что во время происшествия были слышны звуки взрыва и мотора в небе. Через несколько минут они увидели яркую вспышку.

