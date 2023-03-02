ВСУ продолжили атаку по приграничным территориям Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская сторона продолжила атаку на приграничные территории Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, около села Троицкого Кореневского района заметили 9 прилетов. Там пострадавших не зафиксировали.

"Еще 11 прилетов в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", – написал Старовойт.

В четверг, 2 марта, под обстрел попал поселок Теткино. В результате атаки погиб один человек. Еще один получил травмы, его госпитализировали с ранениями средней тяжести.

По уточненным данным, пострадали 8 домовладений и 3 автомобиля. Старовойт заверил, что всем жителям окажут помощь.

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