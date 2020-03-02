Мужчина погиб, упав на рельсы на станции "Домодедовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Мужчина, упавший на рельсы в метро, погиб, сообщает "Интерфакс".

Спасти жизнь ему не удалось.

В связи с экстренной ситуацией движение на Замоскворецкой линии от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" было приостановлено. В настоящий момент поезда вновь курсируют по данному участку.

Ранее полицейские задержали мужчину, который напал на прохожего в московском метро. Жертву доставили в больницу с колото-резаным ранением.

До этого на северо-западе Москвы другой злоумышленник ударил мужчину ножом в результате конфликта. Впоследствии преступник был доставлен в отдел полиции.