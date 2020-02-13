Дело возбудили после беспорядков в изоляторе на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения на сотрудника полиции во время беспорядков в столичном изоляторе временно содержания (ИВС). Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по городу.

Как уточняется, дело возбуждено в отношении мужчины 1991 года рождения.

"Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, находясь в камере изолятора временного содержания на улице Введенского, вместе с сокамерникам нарушил режим и попытался выломать дверь камеры. Также он отломал от раковины часть металлической трубы и ударил сотрудника изолятора в область предплечья.

В результате действия троих арестованных были пресечены представителями полиции. Никто из обвиняемых не обратился за медицинской помощью после потасовки.

В мая прошлого года 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", устроили беспорядки в колонии в пригороде Душанбе.

Вооружившись ножами и другим холодным оружием, они взяли в заложники трех сотрудников колонии, пытаясь сбежать. В результате беспорядков не менее 29 заключенных погибли. Также жертвами стали трое сотрудников исправительного учреждения.

