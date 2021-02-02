Сотрудник ФБР погиб при попытке провести обыск в доме во Флориде

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При попытке провести обыск в доме во Флориде погиб сотрудник Федерального бюро расследования (ФБР), передает издание Miami Herald со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, обыски проводились в доме в городе Санрайз после сообщений о распространении неизвестным порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В результате злоумышленник сначала закрылся в доме, а после открыл огонь по сотрудникам ФБР.

Как отмечается, огнестрельные ранения получили не менее пяти сотрудников. Полицейские просили местных жителей не выходить на улицу, дороги возле этого района были временно перекрыты.

Ранее сообщалось, что в США в прошлом году был зафиксирован резкий рост числа убийств. Отмечалось, что количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%. При этом нападений при отягчающих обстоятельствах стало больше на 6%.

