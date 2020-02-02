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Москва 24

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Происшествия

17:54

"Мы услышали сильный удар". Очевидцы – о смертельной аварии на улице Свободы

происшествия ДТП

Два человека погибли в ДТП на улице Свободы в Москве

Очевидцы рассказали об аварии на улице Свободы, которая унесла жизни двух человек, передает телеканал Москва 24.

По их словам, все произошло, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

"Мы услышали очень сильный удар. И все люди, которые переходили на светофор, обернулись и увидели, что машина встала на бок и ударилась о березу. Мы когда увидели, что авария, стали вызывать скорую помощь. Вот пока мы еще вызывали, тут летели запчасти", – рассказали они.

Во время удара один человек вылетел из машины – его госпитализировали. Еще два человека оказались зажаты в автомобиле. Одного из них до сих пор извлекают из машины.

Ранее сообщалось, что возле дома 79 по улице Свободы Infiniti потерял управление и на скорости врезался в дерево. Погибли два человека, один пострадал.

Машину разорвало от удара, автомобиль превратился в гору металла, а его запчасти разлетелись по разным сторонам. Из-за аварии перекрыты три полосы движения из четырех.

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