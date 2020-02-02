Два человека погибли в ДТП на улице Свободы

Два человека погибли в аварии в Москве

ДТП с участием Infiniti произошло на северо-западе столицы, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, возле дома 79 по улице Свободы внедорожник потерял управление и на скорости врезался в дерево.

Погибли два человека. Сообщается также об одном пострадавшем.

Из-за аварии перекрыты три полосы движения из четырех.

31 января две аварии случились в районе 22-го километра трассы А113 в ТиНАО. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя автомобилями.

В это же время произошло второе ДТП. Грузовик съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Сотрудники сообщили об этом в полицию, вызвали экстренные службы и оказали первую помощь всем пострадавшим.