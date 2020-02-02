В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

07:09
Фото: TASS/Zuma/Zhu Xiang
Министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань. Она граничит с провинцией Хубэй, где находится эпицентр заболеваемости коронавирусом.
Вирус H5N1 выявлен среди цыплят-бройлеров в районе Шуанцин города Шаоян. На предприятии было 7850 домашних птиц, из них 4500 заразились и погибли. Для предотвращения распространения заражения было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц. О случаях заражения человека пока не сообщается.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые известные случаи заболевания людей H5N1 произошли в Гонконге в 1997 году. Вирус вновь появился в 2003 году. По 2014 год известно о 665 подтвержденных случаях инфекции, 392 из которых закончились летальным исходом, передает News.ru.
Число больных коронавирусом достигло почти 12 тысяч человек
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, погибли 304 человека, а число зараженных почти достигло 15 тысяч.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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