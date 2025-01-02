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02 января, 06:48

Происшествия

Более 900 автомобилей сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Хулиганы во Франции сожгли 984 автомобиля в новогоднюю ночь. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Глава ведомства Бруно Ретайо отметил, что значительная часть инцидентов была связана с запуском фейерверков, в том числе в сторону полицейских и пожарных. В частности, в Лионе двухлетняя девочка пострадала после того, как в коляску попал зажженный фейерверк.

Правоохранители задержали 420 человек по всей стране, их них 310 были арестованы.

Ранее сообщалось, что десятки человек получили травмы в результате давки при входе в метро в пригороде столицы Катара Люсейле после новогоднего фейерверка и праздничного концерта.

Время работы метро было продлено в новогоднюю ночь до 02:00 по местному времени, тогда как праздничный концерт закончился в 01:00. После завершения празднования тысячи человек поспешили до единственной ближайшей станции метро, чтобы успеть до его закрытия.

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