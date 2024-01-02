02 января, 17:48Происшествия
Ребенок под Саратовом едва не лишился пальцев от петарды в новогоднюю ночь
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ребенку под Саратовом чуть не оторвало пальцы левой руки петардой. Хирурги быстро смогли провести операцию и спасти руки. Об этом сообщает РИА Новости.
Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда оторвала четыре пальца руки.
Сообщается, что в поселке Заволжский Пугачевского района ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы из-за неосторожности при запуске салюта.
Пятнадцатилетний юноша зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги. В прокуратуре области отметили, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка.
"Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", – говорится в сообщении.
По данным медиков, сейчас мальчик находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.
Ранее эксперт призвал не покупать фейерверки рядом с метро и в подземных переходах. Он уточнил, что при выборе пиротехники необходимо обратить внимание на условия хранения, так как они влияют на работоспособность и безопасность.
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