Глава ансамбля нарушила должностные инструкции при гибели артиста Большого театра

02 января, 19:47
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Комиссия по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции. Об этом РИА Новости рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.
Защитник уточнил, что в состав комиссии входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, трудовая инспекция Москвы, а также работники, связанные с предприятием.
Нарушение требований должностной инструкции со стороны Мироновой заключается в недостаточном контроле за соблюдением погибшим Кулешом трудовой дисциплины.
"Она виновна в том, что он был пьян", – пересказал Алешкин выводы, которые содержит заключение комиссии.
Адвокат добавил, что в этой ситуации вина самого пострадавшего составляет всего 10%.
"При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии", – добавил защитник потерпевшей стороны.
Между тем 20 декабря комиссия признала погибшего в Большом театре артиста виновным в произошедшем. Тогда Андрей Алешкин отмечал, что Евгений Кулеш театр не покидал, поэтому неясно, как он смог напиться до такого состояния.
В октябре в Большом театре на 37-летнего актера мимического ансамбля упала декорация во время оперы "Садко". В результате обрушения конструкции Евгений Кулеш скончался.
Комиссия признала погибшего в Большом театре артиста виновным в произошедшем
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