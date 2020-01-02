Шесть человек пострадали в ДТП в городском округе Красногорск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в аварии на Путилковском шоссе. Там столкнулись два автобуса, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

"Около 9:00 в городском округе Красногорск на Путилковском шоссе произошло встречное столкновение двух автобусов", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число пострадавших увеличилось до семи.

"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали семь человек, один из них – 12-летний ребенок", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось о столкновении трамвая и автобуса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека, как сообщили в ГИБДД. На месте аварии было затруднено движение.

По предварительным данным, водитель грузовика, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение.