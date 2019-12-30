Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Липецком

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

Суд арестовал водителя автобуса из Грузии, который опрокинулся в Липецкой области, сообщает РИА Новости. В результате аварии погибли два человека и восемь пострадали.

По решению Становлянского районного суда водитель заключен под стражу на время следствия. В прокуратуре отметили, что, поскольку водитель является гражданином Грузии, где зарегистрирован и постоянно проживает, он может скрыться от следствия и суда.

Авария произошла в 18:40 по московскому времени на трассе М4 "Дон". Отмечалось, что рейсовый автобус следовал по маршруту Москва – Тбилиси, но на 356-м километре дороги опрокинулся в кювет.

В салоне автобуса в момент аварии находились 19 человек. В результате ДТП два человека погибли, еще восьмерым потребовалась помощь врачей, в том числе ребенку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Следствие сообщало, что при осмотре автобуса были обнаружены нарушения в его техническом состоянии и эксплуатации.