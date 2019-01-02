Число погибших после ЧП в Магнитогорске достигло 27

Тело 27-го погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, передает ТАСС.
Местонахождение людей, которые остаются под завалами после взрыва и обрушения, установить не получается, заявил сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
"Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать", – сказал он. Сейчас опознан 21 человек, в числе жертв трое детей – две девочки до 5 лет и пятилетний мальчик.
Ранним утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Обрушился один подъезд дома. При исследовании завалов следов взрывчатки не обнаружили. СК РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии ЧП.
1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика. Его здоровьем занимаются столичные врачи. Семья ребенка тоже выжила, отец мальчика участвовал в спасательной операции и помогал сотрудникам МЧС.
Жителям рухнувшего подъезда в Магнитогорске начали выдавать документы
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