Число погибших после ЧП в Магнитогорске достигло 27

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Тело 27-го погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске, передает ТАСС.

Местонахождение людей, которые остаются под завалами после взрыва и обрушения, установить не получается, заявил сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

"Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать", – сказал он. Сейчас опознан 21 человек, в числе жертв трое детей – две девочки до 5 лет и пятилетний мальчик.

Ранним утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Обрушился один подъезд дома. При исследовании завалов следов взрывчатки не обнаружили. СК РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии ЧП.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика. Его здоровьем занимаются столичные врачи. Семья ребенка тоже выжила, отец мальчика участвовал в спасательной операции и помогал сотрудникам МЧС.