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09:40 (обновлено 02.01.2019 10:04)

Под завалами в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших

происшествия

09:40

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Спасатели обнаружили тела еще трех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

Ранее на месте обрушения были найдены тела 11 человек. Под завалами находятся еще около 30 человек.

Взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате взрыва обрушился подъезд дома. Спасателям удалось спасти 6 человек, в том числе двоих детей. Работу осложняет низкая температура в Магнитогорске.

1 января спасатели обнаружили под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел под завалами 35 часов, у него диагностировали серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву.

Сегодня спасатели обследовали строительные конструкции 11 подъездов дома при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна". Результаты обследования станут известны позже.

2 января объявлено днем траура в Челябинской области.

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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