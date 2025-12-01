Форма поиска по сайту

01 декабря, 10:17

Происшествия
The Guardian: чиновник во Франции девять лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании

Французский чиновник девять лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании

Фото: 123RF.com/zinkevych

Во Франции расследуют дело чиновника министерства культуры Кристиана Негра, подозреваемого в подливе мочегонных средств женщинам, приходившим на собеседования. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Guardian.

Чиновник перед встречами с кандидатками угощал их чаем, в который и добавлял препараты. После этого он предлагал женщинам прогуляться на улице и уводил их подальше от туалетов.

По данным СМИ, у пострадавших появлялись одинаковые симптомы: тремор, потливость, головокружение и острое желание сходить в уборную. Несмотря на просьбы женщин прервать собеседование, чиновник им отказывал, вынуждая опорожняться прямо перед ним.

Расследовать дело начали, когда одна из коллег пожаловалась на поведение мужчины. За девять лет жертвами чиновника стали 240 женщин.

Также отмечается, что в 2018 году один из сотрудников рассказал, что Негр пытался сделать фотографию ног другой госслужащей. В файлах чиновника обнаружили электронную таблицу "Эксперименты", в которую он вносил данные о дозировках мочегонных препаратов и как они действуют на женщин.

Ранее французского врача Жоэля Ле Скуарнека приговорили к 20 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении 299 пациентов. Большинство его жертв – дети младше 15 лет. Врач признал вину в 111 эпизодах изнасилований и 188 эпизодах сексуальных домогательств.

Кроме этого, Ле Скуарнек уже отбывает 15-летний тюремный срок по другому делу за растление несовершеннолетних. К нему врача приговорили в 2020 году.

происшествияза рубежом

