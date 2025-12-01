Несколько беспилотников уничтожены над Ленобластью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Отражение воздушной атаки продолжается, на территории области объявлена опасность БПЛА. Также в целях безопасности возможно понижение скорости мобильного интернета.

Накануне вечером силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее в городе Льгове Курской области после атаки ВСУ оказались повреждены 26 домов. В данный момент специалисты занимаются восстановлением домов, пострадавших в результате воздушной атаки.