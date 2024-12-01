Hook: в Узбекистане отпустили команду журналиста Алексея Пивоварова

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь (Алексей Пивоваров признан иноагентом в РФ)

В Узбекистане из ГУВД города Нукуса отпущены журналист Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом), члены его съемочной команды, а также журналистка Фериде Махсетова. Об этом сообщает телеграм-канал узбекистанского издания Hook.

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов Узбекистана изъяли у команды весь отснятый в регионе Каракалпакстан материал. Отмечается, что сейчас отпущенные журналисты направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент.

Съемочную группу Пивоварова вместе с журналисткой Махсетовой задержали в городе Нукус 1 декабря. Причиной для задержания стало заявление, написанное неким местным жителем.

В свою очередь, российское посольство в Узбекистане связалось с МИД республики для выяснения всех деталей возможного задержания журналистов. Там также подчеркнули, что при необходимости посольство окажет всем российским гражданам помощь.