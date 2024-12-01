Посольство РФ в Узбекистане связалось с МИД страны из-за сообщения о задержании Пивоварова

Фото: pivo_varov (Алексей Пивоваров признан иноагентом в РФ)/instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Российское посольство в Узбекистане связалось с МИД республики для выяснения всех деталей возможного задержания журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) и его съемочной группы.

Ранее узбекистанское издание Hook report заявило, что 1 декабря съемочную группу Пивоварова вместе с журналисткой портала задержали в городе Нукус. Причиной для задержания стало заявление, написанное неким местным жителем.

"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД для выяснения обстоятельств произошедшего", – говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Там также подчеркнули, что при необходимости посольство окажет всем российским гражданам помощь.

Ранее сообщалось, что Генконсульство России в Анталье следит за делом двух россиянок, оказавшихся под подпиской о невыезде, а также находится с ними на связи для контроля соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства.

В консульском представительстве отметили, что инцидент с участием двух гражданок России произошел в июне 2024 года в турецком аэропорту. В ходе судебного заседания действия россиянок были квалифицированы как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу. В итоге суд вынес решение о запрете на выезд из страны на период разбирательства.