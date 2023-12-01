01 декабря, 18:12Происшествия
В жилом доме в Волжском произошел пожар, а не взрыв газа – МЧС
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
В жилом многоквартирном доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар, а не взрыв бытового газа. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
До этого городская мэрия сообщила, что в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Сообщалось о гибели одного человека.
"Пожар случился в одной из квартир города Волжском Волгоградской области. Горели вещи на площади 15 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание за 21 минуту. На месте работали 20 спасателей и семь единиц техники. В результате произошедшего пострадал мужчина, которого госпитализировали.
До этого возгорание произошло на столичном рынке "Садовод". К тушению пожара привлекли 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы. Позже возгорание удалось потушить.
Пожар на рынке "Садовод" в столице потушен
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