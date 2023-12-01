Шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧС федерального уровня

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Шторм в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказали в МЧС РФ.

Такое решение приняли в пятницу, 1 декабря, в рамках заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел замглавы министерства Анатолий Супруновский.

"Обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях ДНР, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования", – передает ТАСС сообщение ведомства.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы на юге России, пострадавшие во время шторма.

Некоторое время электричество не поступало 346 тысячам потребителей на юге России, в Крыму – около 100 тысячам потребителей, в ДНР – 80 тысячам, в ЛНР – 136 тысячам.

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ о масштабе разрушений. Путин поручил правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра.



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