Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории вещевого рынка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар на местном вещевом рынке. В региональной прокуратуре заявили, что в связи с пожаром началась проверка.

Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. В МЧС подчеркнули, что пострадавших в результате пожара нет.