Пожар в ангаре на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Возгорание в металлическом ангаре на северо-западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"В 13:44 возгорание ликвидировано", – сказали в пресс-службе.

В горящем ангаре произошло частичное обрушение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Возгорание произошло в ангаре на улице Фабрициуса, дом 33а. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о возгорании в храме Преображения Господня. На место пожара работали 6 единиц спецтехники и 18 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.

