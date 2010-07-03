Пожар в ангаре на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Возгорание в металлическом ангаре на северо-западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
"В 13:44 возгорание ликвидировано", – сказали в пресс-службе.
В горящем ангаре произошло частичное обрушение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Возгорание произошло в ангаре на улице Фабрициуса, дом 33а. Информации о пострадавших не поступало.
Накануне сообщалось о возгорании в храме Преображения Господня. На место пожара работали 6 единиц спецтехники и 18 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.