Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожар произошел на складе на северо-западе Москвы, передает телеканал Москва 24.

Возгорание происходит в металлическом ангаре на улице Фабрициуса, дом 33а, строение 9. По данным МЧС, пожар охватил площадь 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, к ангару примыкает административное здание. В районе пожара наблюдается плотное задымление.

Накануне сообщалось о возгорании в храме Преображения Господня. На место пожара работали 6 единиц спецтехники и 18 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.

