Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован

Фото: скриншот телеканала Москва 24

На северо-западе Москвы локализовали возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в горящем ангаре произошло частичное обрушение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По последним данным, угрозы распространения огня на административное здание нет.

Пожар произошел в ангаре на улице Фабрициуса, дом 33а. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о возгорании в храме Преображения Господня. На место пожара работали 6 единиц спецтехники и 18 спасателей. Пострадавших в результате возгорания нет.

