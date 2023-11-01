Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 14:00 по московскому времени. БПЛА преследовал цель атаковать объекты РФ.

До этого два беспилотника были сбиты над Брянской и Курской областями. Попытки атаки предпринимались украинской стороной в ночь на 1 ноября. В результате произошедшего пострадавших не было.



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