01 ноября, 14:49Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 14:00 по московскому времени. БПЛА преследовал цель атаковать объекты РФ.
До этого два беспилотника были сбиты над Брянской и Курской областями. Попытки атаки предпринимались украинской стороной в ночь на 1 ноября. В результате произошедшего пострадавших не было.
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