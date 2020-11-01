Фото: скриншот видео телеграм-канал Mash

Хлопок произошел в торговом центре во Владимирской области. Об этом говорится на сайте УМВД России по региону.

"1 ноября в 10:30 в полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами", – сообщили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека, они были доставлены в больницу. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в гаражах в подмосковном городе Мытищи. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы.

По предварительным данным, в гаражах произошел хлопок кислородного баллона. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Повреждены не менее пяти гаражей, три из них обрушились.