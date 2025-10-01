Один из задержанных ФСБ школьников хотел убить учителя по биологии

Фото: depositphotos/Grigorenko

Один из подростков, задержанных ФСБ РФ за подготовку массовых убийств, признался, что намеревался убить учителя биологии. Это стало известно из видео задержания, которое распространила спецслужба.

Второй школьник рассказал, что собирался "всех перестрелять". Еще один задержанный готовил списки "тех, кто достоин и недостоин".

Подростков из Челябинской, Оренбургской и Брянской областей, а также из Республики Башкортостан обвинили в терроризме.

В частности, правоохранители установили, что 14-летняя девочка в Башкортостане распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска. 15-летний молодой человек из Оренбуржья принимал участие в деятельности запрещенной в России террористической организации, а в переписках рассказывал о планах совершать поджоги за деньги.

По данным СК России, дети попали под негативное влияние в мессенджерах.

Также сообщалось, что в РФ пресекли работу 59 администраторов телеграм-каналов, в которых распространялась неонацистская и террористическая идеология. В средствах связи администраторов нашли инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписку с иностранными кураторами.