За ночь над регионами РФ ликвидированы 20 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь 1 октября перехватили и сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 4 регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что 8 воздушных целей удалось ликвидировать над Белгородской областью, еще 8 – над Ростовской областью, 3 БПЛА – над Саратовской областью и еще 1 дрон – над Воронежской областью.

Ранее российские средства ПВО сбили 2 ракеты "Нептун" и 128 дронов ВСУ. По данным оборонного ведомства, всего с момента начала специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 87 405 беспилотников, 283 вертолета, 667 самолетов и иной украинской техники.



До этого Вооруженные силы России ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате все цели были поражены.

