Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

В аэропорту Астрахани самолет авиакомпании "Победа" столкнулся с топливозаправщиком, в результате чего был поврежден элемент крыла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара", – говорится в сообщении.

В Астрахань ближайшим рейсом направят специалистов технической службы авиакомпании, чтобы оценить повреждения.

В ГУ МЧС сообщили, что при столкновении никто не пострадал, пассажиров вывели из самолета.

Ранее вылетевший из аэропорта Челябинска в Москву самолет столкнулся с птицей. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.